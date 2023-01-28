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Ярмоленко оформив дубль і допоміг команді Реброва знищити суперника в чемпіонаті ОАЕ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ярмоленко оформив дубль і допоміг команді Реброва знищити суперника в чемпіонаті ОАЕ (відео)

twitter.com/alainfcae_en

Цього сезону на рахунку Андрія вже сім голів за "Аль-Айн".

Капітан збірної України та півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився дублем у поєдинку 14-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аджмана".

Ярмоленко вийшов на поле в стартовому складі та двічі засмутив голкіпера суперника упродовж шести хвилин.

Перший свій м'яч у грі 33-річний українець забив на 31-й хвилині, коли з близької відстані відправив м'яч вже у порожні ворота.

А на 37-й хвилині Ярмоленко ударом з меж штрафного майданчика низом прошив воротаря гостей після красивої передачі п'ятою від партнера.

У першому таймі українець також заробив жовту картку і був замінений у перерві.

Матч завершився розгромною перемогою "Аль-Айна" з рахунком 5:1.

Зазначимо, що ці голи стали для Андрія шостим і сьомим у нинішньому розіграші чемпіонату ОАЕ. Також в його активі три результативні передачі.

Підопічні Сергія Реброва з 25 очками піднялися на четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ . Лідирує "Шабаб Аль-Ахлі" (29 балів).

Нагадаємо, Ярмоленко гравцем "Аль-Айна" став у середині липня 2022 року. Андрій підписав угоду до кінця сезону-2022/23. Минулого літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

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Дата публікації
Перегляди
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