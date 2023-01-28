Ярмоленко оформив дубль і допоміг команді Реброва знищити суперника в чемпіонаті ОАЕ (відео)

Цього сезону на рахунку Андрія вже сім голів за "Аль-Айн".

Капітан збірної України та півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко відзначився дублем у поєдинку 14-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аджмана".

Ярмоленко вийшов на поле в стартовому складі та двічі засмутив голкіпера суперника упродовж шести хвилин.

Перший свій м'яч у грі 33-річний українець забив на 31-й хвилині, коли з близької відстані відправив м'яч вже у порожні ворота.

بعد تألق كبير من علي الحوسني



إصرار من لاعبي العين ويارمولينكو يتابع الكرة ويسجل الهدف الثاني #العين_عجمان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/UNizVuJyBS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

А на 37-й хвилині Ярмоленко ударом з меж штрафного майданчика низом прошив воротаря гостей після красивої передачі п'ятою від партнера.

سجّل يارمولينكو 4 أهداف من آخر 4 تسديدات مباشرة له على المرمى في دوري أدنوك للمحترفين



وإجمالاً سجّل أهدافه الـ7 من 10 تسديدات مباشرة



يارمولينكو يسجّل أول ثنائية له في دوري أدنوك للمحترفين#العين_عجمان#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/c4xVlfKRTM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

У першому таймі українець також заробив жовту картку і був замінений у перерві.

Матч завершився розгромною перемогою "Аль-Айна" з рахунком 5:1 .

Зазначимо, що ці голи стали для Андрія шостим і сьомим у нинішньому розіграші чемпіонату ОАЕ. Також в його активі три результативні передачі.

Підопічні Сергія Реброва з 25 очками піднялися на четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ . Лідирує "Шабаб Аль-Ахлі" (29 балів).

Нагадаємо, Ярмоленко гравцем "Аль-Айна" став у середині липня 2022 року. Андрій підписав угоду до кінця сезону-2022/23. Минулого літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

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