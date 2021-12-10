Ярмоленко отримав найгіршу оцінку за "Вест Хем" у матчі Ліги Європи

"Молотобійці" у цій грі зазнали поразки.

Український футболіст англійського " Вест Хема " Андрій Ярмоленко став найгіршим гравцем команди у домашньому поєдинку 6-го туру групової стадії Ліги Європи проти хорватського "Динамо" Загреб.

Вийшовши у стартовому складі, 32-річний вінгер "молотобійців" провів у грі 87 хвилин. За цей час Ярмоленко зробив один удар у площину воріт, 25 дотиків до м'яча, дев'ять точних передач з 14 (64%), виграв одну верхову дуель з двох, здійснив один фол і зробив один відбір.

Авторитетний портал SofaScore оцінив дії Ярмоленка у 6,3 бали, що є найгіршою оцінкою серед усіх гравців, які взяли участь у матчі. Така сама оцінка у захисника "Вест Хема" Алесі.

Зазначимо, що сама дуель завершилася мінімальною поразкою "Вест Хема" з рахунком 0:1. Попри цей результат, підопічні Девіда Мойєса вийшли з групи з першого місця. Це дозволило "Вест Хему" напряму пробитися до 1/8 фіналу другого за престижністю клубного турніру Європи.

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