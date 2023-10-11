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Ярмоленко переніс операцію: скільки часу пропустить лідер "Динамо" та збірної України

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Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ярмоленко переніс операцію: скільки часу пропустить лідер "Динамо" та збірної України

Андрій Ярмоленко / Фото: ФК Динамо Київ

Вінгер "біло-синіх" через травму вибув щонайменше до кінця року.

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко був прооперований у Барселоні.

Як повідомив офіційний сайт "біло-синіх", 33-річний футболіст переніс операцію на коліні.

Зазначається, що операція минула успішно. Орієнтовний термін реабілітації становитиме близько 4 місяців.

"Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Пошкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – йдеться в заяві столичного клубу.

Таким чином, до кінця 2023 року капітан збірної України не зможе зіграти ні за клуб, ні за національну команду. Він не допоможе "синьо-жовтим" не лише в матчах з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня), але й у заключному поєдинку відбору на Євро-2024 проти Італії (20 листопада).

Цього сезону Ярмоленко провів 9 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав один асист.

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Дата публікації
Перегляди
765
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