Ярмоленко під культовим номером дебютував у футболці клубу Реброва

Так, 32-річний півзахисник дебютував у еміратській команді в товариському матчі проти німецького "Ганкофен-Гайлінг".

У першій грі за команду Ярмоленко вийшов на поле в другому таймі, проте не відзначився результативними діями. "Аль-Айн" у підсумку здобув перемогу з мінімальним рахунком 1:0 завдяки голу марокканського нападника Суф'яна Рахімі на 33-ій хвилині.

Зазначимо, що в "Аль-Айні" Ярмоленко виступатиме під культовим номером 10. Саме цей номер є визначним у футболі, адже він красувався за спиною багатьох зіркових гравців. Раніше хавбек носив на футболці “десятку” в "Динамо" у 2013-18 роках.

Офіційно футболістом цього клубу Андрій став у середині липня. Контракт Андрія з "Аль-Айном" розрахований на один рік - до кінця сезону 2022/23. Про це повідомив клуб із ОАЕ. Ярмоленко перебрався до "Аль-Айна" в статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

Ярмоленко - вихованець чернігівського футболу, а від 2006 до 2017 року виступав за київське "Динамо". За цей час вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів у всіх турнірах, забив 137 голів і віддав 90 асистів. Із киянами Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб він провів 26 поєдинків і забив 6 голів.

Влітку 2018 року Ярмоленко перебрався до лондонського "Вест Гема". За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за лондонців 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

Ярмоленко - капітан і другий бомбардир в історії збірної України. На його рахунку 109 матчів за національну команду, в яких він забив 45 голів.

Додамо, що від 2014 до 2017 років Ярмоленко у "Динамо" виступав саме під керівництвом Реброва.