Ярмоленко потрапив до символічної команди групового етапу Євро-2020: хто ще опинився в компанії з українцем

Ярмоленко потрапив до символічної команди групового етапу Євро-2020: хто ще опинився в компанії з українцем

На рахунку півзахисника "синьо-жовтих" три результативні дії.

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко потрапив до символічної команди групового етапу фінальної частини Чемпіонату Європи-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Так, 31-річний півзахисник "синьо-жовтих" опинився в списку найкращих гравців за набраними очками в Fantasy Football. На рахунку Ярмоленка 20 балів.

До вашої уваги повний склад цієї команди: Джанлуїджі Доннарума (Італія, 18 очок) - Дензел Думфріс (Нідерланди, 22), Емерік Ляпорт (Іспанія, 20), Тома Меньє (Бельгія, 18) - Андрій Ярмоленко (Україна, 20), Жоржіньо Вейналдум (Нідерланди, 23), Ердан Шачірі (Швейцарія, 21), Еміль Форсберг (Швеція. 23) - Патрік Шик (Чехія, 21), Кріштіану Роналду (Португалія, 29), Мемфіс Депай (Нідерланди, 20).

uefa.com

Зазначимо, що на груповій стадії Ярмоленко взяв участь у всіх трьох матчах своєї команди, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах;

В 1/8 фіналу "синьо-жовті" зустрінуться зі Швецією. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні в Глазго (Шотландія). Початок матчу о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна зустрінеться з Англією або Німеччиною.

Раніше розповідалося про те, що Ярмоленко потрапив до символічної команди перших двох турів групової стадії Євро-2020.

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