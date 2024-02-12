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Ярмоленко повернувся до загальної групи "Динамо" після важкої травми

Ярмоленко повернувся до загальної групи "Динамо" після важкої травми

Андрій Ярмоленко / Фото: ФК Динамо Київ

У жовтні минулого року вінгер "біло-синіх" переніс операцію на коліні.

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань у загальній групі столичного клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Зазначається, що 34-річний вінгер уперше після пошкодження працював у загальній групі та був задіяний в ігрових вправах.

Ярмоленко отримав травму коліна на початку жовтня 2023 року. Він успішно переніс операцію у Барселоні, після чого розпочав процес відновлення.

Згідно з прогнозами лікарів, орієнтовний термін реабілітації повинен був становити близько 4 місяців.

Ярмоленко повернувся до "Динамо" влітку 2023 року. До травми Андрій встиг зіграти за "біло-синіх" 9 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав один асист.

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, кияни за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

У першому офіційному матчі після зимової паузи підопічні Олександра Шовковського 25 лютого у 18-му турі УПЛ зіграють проти "Металіста 1925".

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