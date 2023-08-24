Ярмоленко – поза заявкою: "Динамо" назвало стартовий склад на матч з "Бешикташем" у Лізі конференцій

Поєдинок у Бухаресті розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького "Бешикташа".

Лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки команди на цей поєдинок. Раніше ЗМІ повідомляли, що він пропустить гру через проблеми зі здоров'ям.

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваєв, Буяльський, Ванат

Запасні: Нещерет, Малиш, Вівчаренко, Дячук, Біловар, Бражко, Рамадані, Шепелєв, Перріс, Діалло, Царенко, Беніто

Стамбульський клуб також назвав стартовий склад на матч проти підопічних Мірчі Луческу.

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Коллі, Амарті, Розьє, Хаджиахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар

Запасні: Дестаноглу, Ювакуран, Уйсал, Тикназ, Рашица, Йилмаз, Онана, Мераш, Зайнутдінов, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Ребич

Поєдинок між "Динамо" і "Бешикташем" відбудеться у четвер, 24 серпня, на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Бешикташ". Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Поєдинок-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у Стамбулі.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового етапу Ліги конференцій. Команда, яка програє, попрощається з єврокубками.

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