Ярмоленко - про війну російських загарбників проти українського народу: це чистий геноцид

Футболіст розлючений звірствами, які чинять російські військові на українській землі.

Півзахисник лондонського "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко висловився про російське вторгнення до України. Він заявив, що вважає війну РФ проти українського народу справжнім геноцидом.

"На мій погляд, це чистий геноцид. Знищують українських людей, ось і все. Стріляють у мирних жителів, дітей, жінок - це жах. Я не знаю, як підібрати слова, можна лаятися? Можуть дивитися діти, не хочеться здатися невихованим.

Це чисті у**бки. Як можна людей назвати військовим, чоловіком, коли ти стріляєш у дітей та жінок, як це можливо? Не знаю, як описати цю націю... Коли вмирають безневинні люди, а ви у себе в країні проводите концерт.

Як можна до цих людей нормально ставитися? Я не кажу, що в Росії всі погані люди. Я знаю багатьох, хто розуміє, що відбувається, як вони реагують на цю ситуацію. Але ті люди, які мовчать і нічого не говорять, думаючи, що нас не чіпають і все добре, вони теж є учасниками цієї війни", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко висловився проти ідеї, щоб Україні подарували пряму путівку на ЧС-2022. Андрій закликав світ насамперед допомогти зупинити війну в Україні.

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