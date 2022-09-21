Ярмоленко: Росію потрібно ізолювати від усього світу, тому що це країна-терорист

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що РФ необхідно ізолювати від усього цивілізованого світу через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко на пресконференції перед перенесеним матчем 1-го туру Ліги націй проти Шотландії прокоментував відсторонення російських клубів та збірних від змагань під егідою УЄФА та ФІФА.

"Моя думка щодо російського футболу, російського спорту, абсолютно всього. Цю країну потрібно ізолювати від усього світу. Тому що це країна-терорист. Щодня вони вбивають українців, наших дітей. Тому про жоден спорт не може йтись. Всі гравці збірної хочуть лише одного - щоб цю країну карали якнайсильніше.

Ми тільки за те, щоб їх просто ізолювали від усього світу. Буду радіти, якщо їх виключать з усіх змагань, не лише футбольних", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23. Крім того, Росію не допустили до жеребкування футбольного Євро-2024.

Поєдинок Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго у середу, 21 вересня. Початок - о 21:45 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.

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