Ярмоленко: Складно думати про футбол, коли щодня російська армія вбиває українців

Українець пояснив свої сльози під час матчу чемпіонату Англії.

У матчі 29-го туру чемпіонату Англії "Вест Гем" на своєму стадіоні обіграв "Астон Віллу" з рахунком 2:1 . Перший гол у складі "молотобійців" забив український вінгер Андрій Ярмоленко.

У післяматчевому інтерв'ю українець подякував фанатам клубу за їхню постійну підтримку, розповівши про свій емоційний стан з того часу, як Росія розпочала військове вторгнення в Україну.

"It was so emotional for me... you know the situation in my country" ️



West Ham's Andriy Yarmolenko gives a powerful post-match interview after dedicating his goal to the victims of the war in Ukraine pic.twitter.com/Y9dETIl8Em — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2022

"Це було так емоційно для мене через ситуацію у моїй країні. Мені так важко зараз, у цей момент думати про футбол, коли щодня російська армія вбиває українців.

Це було так емоційно. Щиро кажучи, я не знаю, що сказати. Я просто хочу подякувати своїм товаришам по команді, які підтримують мене весь час, кожен день. Уболівальникам Вест Хема, які також підтримують мене і всіх українців. Дякую усім британцям, тому що ми відчуваємо, що ви нас підтримуєте.

Я відчував підтримку вболівальників і намагався викластись на полі, бо знаю, наскільки важливою для нас була сьогоднішня гра. Я не готовий на 100%, тому що за останні два тижні я тренувався, можливо, три чи чотири рази. З 26 лютого мені дозволили відпочивати чотири дні, бо було неможливо тренуватися, я думав тільки про свою сім'ю та своїх людей. Я просто намагався викластись на полі.

Мій гол? Бенрама віддав мені м'яч. У штрафному у вас не так багато часу, тому потрібно робити все дуже швидко, і я встиг. Для мене дуже важливо відчувати підтримку з боку тренера, моїх товаришів по команді та вболівальників. Коли я це відчуваю, я віддаю всі сили вболівальникам та клубу", – зазначив він.

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