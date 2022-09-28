Ярмоленко став рекордсменом збірної України за кількістю зіграних матчів

32-річний вінгер вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" на поєдинок 6-го туру групового раунду Ліги націй-2022/23 проти шотландців. Таким чином, Ярмоленко став рекордсменом національної команди за кількістю проведених матчів.

Матч проти Шотландії став для Андрія 112-м у футболці української збірної. Ярмоленко перевершив досягнення Андрія Шевченка, в активі якого 111 поєдинків за націнальну команду.

Додамо, що раніше рекордсменом збірної України за кількістю проведених матчів був Анатолій Тимощук (144 поєдинки). Проте в березні 2022 року його офіційно викреслили з історії українського футболу. Тимощука позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.

Від початку збройної агресії Росії проти України Тимощук ніяк не засудив дії окупантів, а також продовжив працювати в санкт-петербурзькому "Зеніті". Своєю чергою, батько Анатолія, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

Матч Україна - Шотландія завершився внічию - 0:0. Цей результат не дав "синьо-жовтим" вийти на наступний сезон до елітного Дивізіону А.

Збірна України з 11 очками після шести турів посіла друге місце у своїй групі. Шотландія з 13 балами очолила квартет та пробилася до еліти Ліги націй. Третьою фінішувала Ірландія (7). Вірменія з 3 пунктами стала останньою та вилетіла до Ліги С.

Таким чином, у наступному розіграші Ліги націй українська збірна знову виступатиме в Лізі В та намагатиметься завоювати путівку до найвищого дивізіону.

Нагадаємо, стало відомо, в якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору Євро-2024

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