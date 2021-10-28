Ярмоленко вибив Зінченка: "Вест Хем" у серії пенальті пройшов "Манчестер Сіті" в Кубку Ліги

Обидва українці вийшли в стартовому складі.

Лондонський "Вест Хем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, в рамках 4-го раунду Кубка Ліги переміг "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Зазначимо, що обидва українці вийшли в стартовому складі. Утім, відіграти весь поєдинок вдалося лише Зінченку, тоді як Андрія замінили на 62 хвилині.

Щодо самого протистояння, то попри ігрову перевагу з боку манчестерського колективу підопічним Хосепа Гвардіоли за 90 хвилин так і не вдалося знайти ключ до воріт "молотобійців". Господарі, своєю чергою, також не зуміли засмутити голкіпера "городян" в основний час.

Долю поєдинку повинен був вирішити додатковий час, але й там вболівальники не побачили забитих голів. Зрештою, гра перейшла до серії пенальті, де точнішими були лондонці. Вдало реалізувавши всі свої п'ять удар "з позначки", підопічні Девіда Моєса пропустили тричі. За "Манчестер Сіті" першим ж ударом схибив Філ Фоден. Щодо Зінченка, то він пенальті не пробивав.

WOW! Special team. Special moment. pic.twitter.com/GdHmk8DhQa — West Ham United (@WestHam) October 28, 2021

Таким чином, "Вест Хем" вийшов до наступного етапу змагань, вибивши чинного володаря трофею.

Серед інших матчів ігрового дня в цьому турнірі варто відзначити перемогу "Ліверпуля" над нижчоліговим "Престон Норд Енд" (2:0), прохід "Лестер Сіті" у матчі з "Брайтоном" (2:2, по пен. 4:2), а також перемогу "Тоттенхема" над "Бернлі" (1:0).

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