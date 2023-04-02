Ярмоленко відновився від травми та вперше за півтора місяця зіграв за "Аль-Айн"

Українець вийшов на поле в поєдинку чемпіонату ОАЕ.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко повернувся на поле після травми, яку отримав наприкінці лютого в матчі за Суперкубок ОАЕ.
33-річний вінгер взяв участь у поєдинку 21-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Шабаб Аль-Ахлі".
Ярмоленко вийшов на поле на 70-й хвилині, коли його команда поступалася з рахунком 0:1.
У підсумку підопічні українського тренера Сергія Реброва вирвали нічию – 1:1.
Цього сезону в активі Ярмоленка вісім голів та п'ять результативних передач за "Аль-Айн" у 23 матчах у всіх турнірах.
Наразі підопічні Реброва (41 очко) посідають друге місце в чемпіонаті ОАЕ, поступаючись лідеру – "Шабаб Аль-Ахлі" – п'ятьма балами.
Нагадаємо, через травму Ярмоленко не допоміг збірній України в стартовому матчі відбору на Євро-2024 проти Англії.
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