Ярмоленко відзначився дебютним голом за "Аль-Айн" в чемпіонаті ОАЕ (відео)

Український півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко забив свій перший гол за нову команду в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.

Капітан збірної України вийшов у стартовому складі на матч 2-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Аль-Дафри". Ще в першому тайму Андрію вдалося вразити сітку суперника.

На 35-й хвилині 32-річний українець після рикошету від захисника замкнув простріл одноклубника в штрафному майданчику. Зазначимо, що Андрій зробив рахунок поєдинку розгромним - 3:0.

Відео дебютного гола Ярмоленка в чемпіонаті ОАЕ

Here’s Yarmolenko’s FIRST goal for Al-Ain



It’s only his second appearance of the season



His side lead 3-0 inside the first 40’



⚽️ pic.twitter.com/QP7fxeeEqo — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 10, 2022

Додамо, що раніше свій дебютний гол за "Аль-Айн" Ярмоленко забив у товариському матчі проти "Хаур-Факкана".

Офіційно гравцем клубу з ОАЕ Андрій став у середині липня. Контракт Андрія з "Аль-Айном" розрахований на один рік - до кінця сезону-2022/23. Ярмоленко перебрався до команди, яку очолює відомий український тренер Сергій Ребров, у статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

Ярмоленко - вихованець чернігівського футболу, а від 2006 до 2017 року виступав за київське "Динамо". За цей час вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів у всіх турнірах, забив 137 голів і віддав 90 асистів. Із киянами Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб він провів 26 поєдинків і забив 6 голів.

Влітку 2018 року Ярмоленко перебрався до лондонського "Вест Гема". За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за лондонців 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

Ярмоленко - капітан і другий бомбардир в історії збірної України. На його рахунку 109 матчів за національну команду, в яких він забив 45 голів.

Додамо, що від 2014 до 2017 року Ярмоленко у "Динамо" виступав саме під керівництвом Реброва.

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