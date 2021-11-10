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Ярмоленко вишуканим фінтом присоромив партнера по збірній на тренуванні (відео)

Ярмоленко вишуканим фінтом присоромив партнера по збірній на тренуванні (відео)

Associated Press

Це дійсно вражає.

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, схоже, перебуває в чудовій формі.

32-річний форвард "синьо-жовтих" показав дива техніки під час тренування національної команди. Так, Ярмоленко під час гри у квадрат ефектно пошив у дурні партнера по команді - Дениса Гармаша. Ярмоленко примудрився ефектно прокинути м'яч серед ніг своєму ексодноклубнику.

"Радий знову бачити Гармаша у збірній", - підписав відео Ярмоленко, яке виклав на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що розпочала збір збірна України 8 листопада в Києві. Ввечері 9-го листопада національна команда вирушила до Одеси, де 11-го числа проведе товариський поєдинок із командою Болгарії. За п'ять днів команда Олександра Петракова зіграє вирішальний поєдинок у відборі до ЧС-2022. На виїзді "синьо-жовті" поміряються силами з Боснію та Герцеговиною.

Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

  • Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;
  • Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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