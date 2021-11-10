Ярмоленко вишуканим фінтом присоромив партнера по збірній на тренуванні (відео)

Це дійсно вражає.

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, схоже, перебуває в чудовій формі.

32-річний форвард "синьо-жовтих" показав дива техніки під час тренування національної команди. Так, Ярмоленко під час гри у квадрат ефектно пошив у дурні партнера по команді - Дениса Гармаша. Ярмоленко примудрився ефектно прокинути м'яч серед ніг своєму ексодноклубнику.

"Радий знову бачити Гармаша у збірній", - підписав відео Ярмоленко, яке виклав на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що розпочала збір збірна України 8 листопада в Києві. Ввечері 9-го листопада національна команда вирушила до Одеси, де 11-го числа проведе товариський поєдинок із командою Болгарії. За п'ять днів команда Олександра Петракова зіграє вирішальний поєдинок у відборі до ЧС-2022. На виїзді "синьо-жовті" поміряються силами з Боснію та Герцеговиною.

Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів;

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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