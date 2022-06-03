Ярмоленко звернувся з незвичайним проханням до вболівальників перед доленосною грою з Уельсом у фіналі відбору до ЧС-2022

Ярмоленко звернувся з незвичайним проханням до вболівальників перед доленосною грою з Уельсом у фіналі відбору до ЧС-2022

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко виступив з доволі незвичайним проханням до вболівальників "синьо-жовтих".

Так, 32-річний півзахисник української команди закликав усіх у наступній грі національної команди віддати свій голос за нагороду "Лев матчу" партнеру по команді - Миколі Матвієнку.

Зазначимо, що саме Ярмоленко став "Левом матчу" на думку вболівальників за підсумками переможньої зустрічі проти Шотландії (3:1), яка відбулася в рамках 1/2 фіналу кваліфікації до Чемпіонату світу-2022. Наступною ж дуеллю для команди Олександра Петракова є фінал відбору проти Уельсу.

"Що для мене означає вболівальницьке зізнання? Звісно, це приємно. Дякую всім, але для мене найголовніше, щоб моя команда перемогла. Ми це зробили. Я дуже радий, що це вдалося.

У мене є таке прохання від Миколи Матвієнка, бо він обурений. Каже: Як би я не грав, все одно набираю максимум 2% голосів. Тому хочу попросити вболівальників, щоби у наступній грі проголосували за нього. Він уже ображається, що йому не дають "Лева матчу", - цитує слова Ярмоленка vZbirna.

Додамо, що нагороду "Лев матчу", яку Ярмоленко отримав після гри з шотландцями, було ухвалено рішення виставити на аукціон. Ярмоленко пропонує нагороду з автографом та свою футболку в рамках аукціону до 6 червня. Стартовий лот – 5 тисяч гривень. Отримані гроші будуть направлені на рахунки платформи UNITED24, яка збирає кошти на відновлення України від наслідків повномасштабного російського вторгнення.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться у неділю, 5 червня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Читайте також:

Уельс - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

"Дякуємо за те, що вірите в нас": футболісти збірної України присвятили перемогу над Шотландією українським захисникам

"Божевільна перемога для ЗСУ, Уельсу приготуватися": реакція соцмереж на тріумф збірної України у плейоф відборі до ЧС-2022