Ярмолюк допоміг "Брентфорду" здійснити камбек та уникнути поразки від "Манчестер Сіті" в АПЛ

"Бджоли" двічі забили після виходу українця на заміну.

"Брентфорд" на своєму полі вирвав нічию у "Манчестер Сіті" в матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч у Лондоні завершилася з рахунком 2:2 .

Перший тайм минув без забитих голів. Після перерви "городяни" двічі вразили ворота господарів – дубль оформив Філ Фоден, відзначившись на 66-й і 78-й хвилинах.

Однак втримати перевагу в два м'ячі команда Хосепа Гвардіоли не зуміла. На 79-й хвилині на поле на заміну вийшов український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк.

Після цього підопічні Томаса Франка забили два голи. Спочатку на 82-й хвилині точного удару завдав Йоан Вісса, а потім на 90+2-й хвилині Крістіан Нергор приніс "бджолам" нічию.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (35 очок) посідає шосте місце в АПЛ. "Брентфорд" (28 балів) розташовується на десятій сходинці.

У наступному турі "небесно-блакитні" 19 січня у гостях зійдуться з "Іпсвічем", а команда Ярмолюка днем раніше прийме "Ліверпуль".

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