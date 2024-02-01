Ярмолюк допоміг забити гол, але "Брентфорд" в яскравому матчі АПЛ поступився "Тоттенгему" (відео)

"Бджоли" з Єгором Ярмолюком програли "шпорам" у поєдинку з 5 голами.

"Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді зазнав поразки від "Тоттенгема" в матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Результативний поєдинок завершився з рахунком 3:2 .

Перший тайм закінчився з мінімальною перевагою гостей – на 15-й хвилині відзначився Ніл Мопе.

Проте після перерви "шпори" перевернули перебіг поєдинку. На 48-й хвилині рахунок зрівняв Дестіні Удоджі, а вже за хвилину Бреннан Джонсон вивів господарів поля вперед. На 56-й хвилині Рішарлісон відправив третій м'яч у ворота "бджіл".

Одразу після цього на 57-й хвилині на заміну вийшов Ярмолюк. Через десять хвилин він допоміг своїй команді створити гол – українець активно ввімкнувся у пресинг і змусив Удоджі помилитись, після чого Айвен Тоні розстріляв ворота суперника.

Зазначимо, що на 90-й хвилині Ярмолюк отримав жовту картку. Цього сезону на його рахунку 13 матчів в АПЛ.

Відігратися "Брентфорду" не вдалося. Після поразки "бджоли" (22 очки) залишилися на 15-й позиції в АПЛ. "Тоттенгем" (43 бали) піднявся на четверте місце.

У наступному турі команда Ярмолюка 5 лютого прийматиме "Манчестер Сіті", а "Тоттенгем" 3 лютого на виїзді зіграє з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

Огляд матчу "Тоттенгем" – "Брентфорд"

Буде додано незабаром.

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