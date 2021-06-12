Ярослав Амосов став першим українцем, який завоював титул Bellator

Ярослав Амосов став новим чемпіоном Bellator в напівсередній вазі.

Український боец ​​Ярослав Амосов став новим чемпіоном турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 260, який відбувся в американському Анкасвіллі. У поєдинку в напівсередній вазі Ярослав зустрівся з чинним чемпіоном Дугласом Ліма.

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Хід бою був практично однаковим всі п'ять раундів: приблизно половина п'ятихвилинки проходила в стійці без явної переваги будь-якого з бійців, потім Ярослав переводив Ліму в партер, де впевнено його контролював.

Одноголосним рішенням суддів Ярослав Амосов переміг і став новим чемпіоном Bellator з рахунком 50-45, 49-46, 49-46.

Так Ярослав Амосов став першим українецем, який став чемпіоном промоушена.

Нагадаємо, у 2020 році український боєць ММА Ярослав Амосов, переміг американця Логана Сторлі на турнірі Bellator 252, став автором унікального досягнення.

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