Ярославський інвестує 2 млн грн у модернізацію конференц-залу на стадіоні "Металіст"

Ярославський інвестує 2 млн грн у модернізацію конференц-залу на стадіоні "Металіст"

В рамках модернізації конференц-залів будуть закуплені та встановлені сучасні аудіо- та відеосистеми.

Олександр Ярославський інвестує два мільйони гривень у модернізацію конференц-залу на стадіоні "Металіст".

У рамках відновлення футбольної інфраструктури та підготовки Харкова до проведення Суперкубку УЄФА-2024, президент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський інвестує близько 2 млн грн в модернізацію конференц-центру VIP-зони стадіону "Металіст".

Серед іншого, в рамках модернізації конференц-залів будуть закуплені й встановлені сучасні аудіо- та відеосистеми, зокрема у великому конференц-залі з'явиться лазерний проектор з великим екраном, а вся система зможе працювати за допомогою бездротових мереж.

Зазначимо, що всі роботи проводяться за нормами УЄФА і міжнародними стандартами.