Яскраве повернення: Бех-Романчук здобула "бронзу" на етапі Діамантової ліги в Монако

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала бронзову медаль у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Монако.

28-річна уродженка Хмельницької області посіла третє місце з результатом 14,81 метра.

Це четвертий найкращий стрибок українки у кар'єрі, її особистий рекорд у цій дисципліні – 15,02 м.

"Золото" змагань у Монако виграла Леяніс Перес Ернандес із Куби – 14,96 м. "Срібло" взяла Теа Лафонд з Домініки – 14,87 м.

Зазначимо, що для Бех-Романчук це був перший старт від січня 2024 року. Через травми Марина пропустила ЧС-2024 у приміщенні та ЧЄ-2024, а також не виступала на попередніх етапах Діамантової ліги.

У липні 2023 року Бех-Романчук виконала олімпійський норматив та відібралася на Олімпіаду-2024 у потрійному стрибку. На минулих двох Олімпійських іграх вона виступала в стрибках у довжину та залишалася без медалей.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року. На змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх побила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту.

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