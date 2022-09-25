Яскраве повернення: легендарний Мейвезер нокаутував бійця ММА у виставковому бою (відео)

Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти вагових категоріях американець Флойд Мейвезер провів виставковий поєдинок проти японського бійця ММА Мікури Асакури.

Поєдинок між Мейвезером та Асакурою відбувся в рамках турніру Super Rizin у японському місті Сайтама. 45-річний Флойд зумів достроково завершити бій на свою користь.

Регламент поєдинку передбачав три раунди. У першій трихвилинці Мейвезер вирішив не форсувати події та на радість місцевим фанатам дозволив супернику поатакувати себе.

Утім, в наступному раунді Флойд активізувався та на останніх секундах другої трихвилинки нокаутував японця. Мейвезер прицільно пробив правою, після чого Асакура опинився на канвасі та вже не зміг продовжити поєдинок.

Відео нокауту

A right hand from Floyd just before the bell brings an end to the bout, and Asakura suffers his first KO loss ‼️



『The Battle Cats presents SUPER RIZIN』

PPVhttps://t.co/xluM3LdybU pic.twitter.com/hivHA3WrUn — RIZIN FF English (@rizin_English) September 25, 2022

Додамо, що Мейвезер уже не вперше брав участь у виставковому поєдинку. У середині 2021 року Флойд несподівано завершив унічию бій проти популярного блогера Логана Пола.

Цікаво, що у травні 2022 року Флойд вийшов на ринг проти свого колишнього спаринг-партнера Дона Мура. Бій тривав всі заплановані вісім раундів: в останньому раунді Мейвезер відправив суперника в нокдаун, проте рахунок та переможця поєдинку не оголошували.

Мейвезер за свою довгу кар’єру провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог. В останньому офіційному бою 2017 року він технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора.

Читайте також:

Непереможний британець жорстко нокаутував ексчемпіона світу та викликав на бій Усика

Потенційний суперник Ломаченка втратив чемпіонські титули перед своїм поєдинком: що сталося

"Ви обидва - маленькі сосиски, лайно": Ф'юрі хамовито "наїхав" на Усика та Джошуа