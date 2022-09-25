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Яскраве повернення: легендарний Мейвезер нокаутував бійця ММА у виставковому бою (відео)

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Яскраве повернення: легендарний Мейвезер нокаутував бійця ММА у виставковому бою (відео)

twitter.com/MMAJunkie

Колишній чемпіон світу з боксу в п’яти вагових категоріях американець Флойд Мейвезер провів виставковий поєдинок проти японського бійця ММА Мікури Асакури.

Поєдинок між Мейвезером та Асакурою відбувся в рамках турніру Super Rizin у японському місті Сайтама. 45-річний Флойд зумів достроково завершити бій на свою користь.

Регламент поєдинку передбачав три раунди. У першій трихвилинці Мейвезер вирішив не форсувати події та на радість місцевим фанатам дозволив супернику поатакувати себе.

Утім, в наступному раунді Флойд активізувався та на останніх секундах другої трихвилинки нокаутував японця. Мейвезер прицільно пробив правою, після чого Асакура опинився на канвасі та вже не зміг продовжити поєдинок.

Відео нокауту

Додамо, що Мейвезер уже не вперше брав участь у виставковому поєдинку. У середині 2021 року Флойд несподівано завершив унічию бій проти популярного блогера Логана Пола.

Цікаво, що у травні 2022 року Флойд вийшов на ринг проти свого колишнього спаринг-партнера Дона Мура. Бій тривав всі заплановані вісім раундів: в останньому раунді Мейвезер відправив суперника в нокдаун, проте рахунок та переможця поєдинку не оголошували.

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