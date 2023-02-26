Яскраве повернення: непереможний українець Амосов захистив чемпіонський пояс Bellator (відео)

Чемпіон Bellator у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов провів успішний захист свого титулу проти американця Логана Сторлі.

Бій став головною подією турніру Bellator 291, який відбувся 25 лютого у Дубліні (Ірландія).

Українець домінував протягом усього поєдинку. У третьому раунді американець отримав розсічення під правим оком. Бійці пройшли всю п'ятираундову дистанцію.

Амосов здобув перемогу одностайним рішенням суддів: тричі по 50:45.

Огляд бою

Зазначимо, що в листопаді 2020 року Амосов переміг Сторлі роздільним рішенням суддів. Тож тепер українець в реванші більш переконливо тріумфував над своїм опонентом.

Свій попередній поєдинок Ярослав провів у червні 2021 року. Амосов одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму та став першим в історії українським чемпіоном елітного промоушена Bellator.

Додамо, що в травні минулого року Амосов повинен був провести бій із британцем Майклом Пейджем, проте відмовився від поєдинку та залишився в Україні в період російської військової агресії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Амосов вступив до територіальної оборони Ірпеня, який перебував під окупацією російської армії.

У послужному списку Амосова 27 поєдинків і 27 перемог у змішаних єдиноборствах. Для Сторлі поразка від українця стала другою в кар'єрі, також у його активі 14 перемог.

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