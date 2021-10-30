Яскравий бенефіс капітана: "Динамо" вдруге за тиждень перемогло в Маріуполі та закріпило лідерство в УПЛ

Яскравий бенефіс капітана: "Динамо" вдруге за тиждень перемогло в Маріуполі та закріпило лідерство в УПЛ

Столичний клуб першим пропустив з пенальті, але здійснив переконливий камбек.

Київське "Динамо" здобуло виїзну перемогу над "Маріуполем" у поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 3:2 .

Початок зустрічі був невдалим для підопічних Мірчі Луческу. Капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному, арбітр після перегляду відеоповтору (VAR) призначив пенальті - Дмитро Мишньов ударом з 11-метрової позначки вивів приазовський клуб вперед.

Проте вже за дві хвилини кияни відігралися - Сидорчук реабілітувався, вразивши нижній кут воріт суперника дальнім ударом. На перерву "біло-сині" пішли в ролі лідера. На 29-й хвилині Карлос Де Пена прострілив з лівого флангу - Віктор Циганков влучив у стійку, а Микола Шапаренко видряпав м'яч на добиванні та відправив його в сітку.

У другому таймі гості зміцнили свою перевагу. На 68-й хвилині Сидорчук забив свій другий м'яч у цій зустрічі, поціливши у верхній кут красивим обвідним ударом. Для 30-річного капітана "біло-синіх" це перший дубль у кар'єрі.

Варто віддати належне "Маріуполя" - команда Остапа Маркевича до фінального свистка зуміла відквитати один м'яч. У компенсований час відзначився голом Владислав Клименко.

"Динамо" обіграло "Маріуполь" на його полі вдруге за тиждень. У середу підопічні Луческу перемогли приазоців в 1/8 фіналу Кубка України .

. "Біло-сині" (35 очок) продовжують лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. Відрив від "Шахтаря" зріс до 6 балів, але "гірники" знову скоротять відставання, якщо сьогодні переможуть "Десну".

"Маріуполь" з 4 пунктами посідає останню сходинку чемпіонату.

У наступному турі УПЛ кияни 6 листопада приймуть "Ворсклу", азовці у той же день гостюватимуть у "Миная". Перед цим "Динамо" 2 листопада в Києві зіграє з "Барселоною" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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