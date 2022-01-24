Яскравий дебют бразильського новачка: "Шахтар" у вольовому стилі виграв перший матч 2022 року

Яскравий дебют бразильського новачка: "Шахтар" у вольовому стилі виграв перший матч 2022 року

Команда Роберто Де Дзербі забила 4 голи за 14 хвилин.

Донецький "Шахтар" провів перший контрольний спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі виявилася сильнішою за австрійський "Вольфсбергер" - 4:1.

Перший тайм залишився за суперниками "гірників" - гол Луки Лочошвілі дозволив австрійській команді піти на перерву в ролі лідера. Однак у другому таймі "помаранчево-чорні" здійснили камбек. І важлива заслуга в цьому - бразильського латераля Вінісіуса Тобіаса, який взимку приєднався до "Шахтаря".

На 76-й хвилині Вінісіус віддав гольовий асист на Георія Судакова, а вже через чотири хвилини він виконав подачу, яка після скидки Фернандо завершилася голом Жуніора Мораєса. Добили "Вольфсбергер" Тете та Мораєс, який оформив дубль.

Зазначимо, що в першому таймі також дебютував за "гірників" зірковий бразильський нападник Давід Нерес, який взимку перейшов із амстердамського "Аякса".

Додамо, що попереду у "Шахтаря" ще два спаринги на першому зборі, де суперниками команди Де Дзербі будуть білоруський "Шахтар" Солігорськ (28 січня) та сербська "Црвена Звєзда" (31 січня).

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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