Яскравий дебют Зінченка: "Арсенал" розгромив "Челсі" у товариському матчі (відео)

Українець Олександр Зінченко провів перший поєдинок у футболці лондонського "Арсенала". На передсезонних зборах у США "каноніри" завдали нищівної поразки "Челсі".

Олександр Зінченко, який напередодні "запалив" на посвяті в "Арсеналі", вийшов у стартовому складі на позиції лівого захисника та відіграв перший тайм.

Українець був дуже помітним на полі. Олександр часто підключався до атак своєї команди, запам'ятався корисними та ефектними діями.

Кілька яскравих моментів за участю Зінченка розлетілися соцмережами. Спершу Сашко виконав прекрасну діагональну передачу через усе поле на Букайо Сака.

Zinchenko’s unbelievable cross field pass pic.twitter.com/H4RUF8vJer — DailyAFC (@DailyAFC) July 24, 2022

А потім 25-річний українець видовищним фінтом обіграв Мейсона Маунта. Цей трюк Олександра вже став вірусним у Twitter.

Мав Зінченко і шанс забити у своєму дебютному матчі, однак його удар заблокував захисник "синіх". Ще до перерви у "канонірів" відзначилися Габріел Жезус, який разом з українцем перейшов з "Манчестер Сіті", та Мартін Едегор.

А в другому таймі Букайо Сака і Самбі Локонга довели справу до розгрому - 4:0 на користь підопічних Мікеля Артети.

Найкращі моменти дебюту Зінченка

Огляд матчу

Наступний спаринг "каноніри" проведуть у суботу, 30 липня, проти іспанської "Севільї". Новий сезон АПЛ стартує 5 серпня. У матчі-відкритті чемпіонату Англії новий клуб Зінченка в гостях зіграє з "Крістал Пелас".

Нагадаємо, Зінченко підписав довгостроковий контракт із "Арсеналом". Трансфер футболіста обійшовся лондонцям у 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро). Ще 2 мільйони фунтів (2,3 млн євро) передбачені бонусами.

У складі "канонірів" Олександр виступатиме під керівництвом 40-річного Мікеля Артети. Іспанець знайомий із Зінченком за роботою в Манчестер Сіті", де був помічником головного тренера Хосепа Гвардіоли.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

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