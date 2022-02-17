Яскравий гол і два асисти: 14-річний вихованець "Металіста" став героєм у матчі за першу команду (відео)

Яскравий гол і два асисти: 14-річний вихованець "Металіста" став героєм у матчі за першу команду (відео)

Дігтяр зіграв у товариському матчі харківського клубу.

В середу, 16 лютого , харківський "Металіст" провів товариський матч проти "Ступчаниці" з Боснії та Герцеговини та здобув переконливу перемогу з рахунком 3:0 .

Головним героєм зустрічі, який оформив розгром боснійської команди, став 14-річний вихованець академії харківського клубу Кирило Дігтяр.

Юнак відзначився голом та двома результативними передачами.

Дігтяр відіграв на полі 82 хвилини, поки арбітр не зупинив поєдинок. Причиною стала бійка, яку команди влаштували після фолу сина віцепрезидента "Металіста" Єгора Краснікова на супернику.

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