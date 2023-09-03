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Яскравий камбек: "Арсенал" із Зінченком видряпав перемогу над "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Яскравий камбек: "Арсенал" із Зінченком видряпав перемогу над "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Олександр Зінченко в матчі "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" / Фото: Associated Press

Команда Мікеля Артети пропустила першою, але зуміла відповісти трьома голами.

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму стадіоні обіграв "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 3:1.

На 13-й хвилині матчу "каноніри" мали хороший шанс відкрити рахунок, але Кай Гаверца не влучив по м'ячу із вбивчої позиції.

На 27-й хвилині "червоні дияволи" вийшли вперед – Маркус Рашфорд відзначився після передачі Крістіана Еріксена. Але всього за хвилину господарі відігралися зусиллями Мартіна Едегора.

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Дата публікації
Перегляди
4
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