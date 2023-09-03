Яскравий камбек: "Арсенал" із Зінченком видряпав перемогу над "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

"Арсенал" українця Олександра Зінченка на своєму стадіоні обіграв "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 3:1 .

На 13-й хвилині матчу "каноніри" мали хороший шанс відкрити рахунок, але Кай Гаверца не влучив по м'ячу із вбивчої позиції.

На 27-й хвилині "червоні дияволи" вийшли вперед – Маркус Рашфорд відзначився після передачі Крістіана Еріксена. Але всього за хвилину господарі відігралися зусиллями Мартіна Едегора.