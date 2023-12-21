Яскравий камбек в екстратаймах: "Інтер" сенсаційно вилетів з Кубка Італії (відео)

"Нерадзуррі" зазнали драматичної поразки та припинили боротьбу в турнірі.

"Інтер" на своєму полі несподівано поступився "Болоньї" в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:2 за підсумками екстратаймів.

В основний час зустрічі команди не потішили уболівальників голами. Зазначимо, що на 65-й хвилині аргентинський форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес не реалізував пенальті.

Відтак гра перейшла до екстратаймів. Уже на другій хвилині додаткового часу Карлос Аугусто вивів "Інтер" вперед.

Однак у другому екстратаймі "Болонья" спромоглася здійснити камбек. На 112-й хвилині рахунок зрівняв Сем Бейкема, а ще через чотири хвилини Дан Ндоє забив переможний м'яч. Обидва рази асистував Джошуа Зіркзе.

Огляд матчу "Інтер" – "Болонья"

Таким чином, "Болонья" піднесла великий сюрприз та вийшла до чвертьфіналу Кубка Італії, де також зіграють "Фіорентина", "Лаціо" та "Фрозіноне", який сенсаційно розгромив "Наполі" (4:0).

Ще чотири учасники 1/4 фіналу турніру визначаться в матчах "Мілан" – "Кальярі", "Аталанта" – "Сассуоло", "Рома" – "Кремонезе" та "Ювентус" – "Салернітана".

Читайте також:

"Ліверпуль" влаштував гольову феєрію та вийшов до півфіналу Кубка англійської ліги (відео)

"Баварія" з голом Кейна здобула перемогу і продовжила гонитву за "Баєром" у Бундеслізі (відео)

"Барселона" у гольовій перестрілці вирвала перемогу над найгіршою командою Ла Ліги (відео)