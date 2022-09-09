Яскравий камбек: жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Євроліги-2022

Напружений поєдинок завершився вольовою перемогою українок з рахунком 3:2 .

Португальській команді вдалося вийти вперед уже на першій хвилині матчу. На старті другого тайму Україна зрівняла рахунок зусиллями Мирослави Випасняк, однак за шість хвилин суперниці нашої команди повернули собі лідерство.

У заключному періоді підопічні Юрія Клименка зуміли переламати перебіг зустрічі. Спочатку Анастасія Кліпаченко вдруге зрівняла рахунок, а потім Випасняк оформила дубль і принесла "синьо-жовтим" перемогу.

Завдяки тому, що в іншому матчі Іспанія обіграла Англію (2:0), українки вийшли до півфіналу Євроліги-2022, а також завоювали путівку на Європейські ігри 2023 року, що відбудуться у Кракові.

Нагадаємо, раніше чоловіча та жіноча збірні України здобули путівки на Всесвітні пляжні ігри-2023, які відбудуться від 6-го до 12 серпня наступного року на Балі.

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