"Ясності поки що немає": Усик не знає, хто стане його наступним суперником

"Ясності поки що немає": Усик не знає, хто стане його наступним суперником

Українець слідкує за ситуацією з боєм Ф'юрі - Вайт.

Ситуація навколо боїв у надважкій вазі залишається заплутано, тому чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IB Олександр Усик поки не знає, з ким проведе наступний бій.

"Ясності поки що немає. З листопада нічого не прояснилося щодо наступного бою Усика", - сказав Красюк у коментарі Sky Sports.

Ф'юрі має битися з Ділліаном Вайтом, однак домовитися стороні не можуть, тому Усик, за словами Красюка, тримає всі варіанти відкритими.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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