"Ясності поки що немає": Усик не знає, хто стане його наступним суперником

Українець слідкує за ситуацією з боєм Ф'юрі - Вайт.
Ситуація навколо боїв у надважкій вазі залишається заплутано, тому чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IB Олександр Усик поки не знає, з ким проведе наступний бій.
"Ясності поки що немає. З листопада нічого не прояснилося щодо наступного бою Усика", - сказав Красюк у коментарі Sky Sports.
Ф'юрі має битися з Ділліаном Вайтом, однак домовитися стороні не можуть, тому Усик, за словами Красюка, тримає всі варіанти відкритими.
У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
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