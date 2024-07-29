Ястремська не зуміла пробитися до 1/8 фіналу Олімпіади-2024 в одиночному розряді

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи в одиночному розряді на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У другому колі 24-річна уродженка Одеси програла колумбійці Камілі Осоріо – 6:7, 4:6.

Це була перша очна зустріч тенісисток. Матч тривав 1 годину 55 хвилин. Ястремська жодного разу не подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала 8 з 16 брейкпоінтів.

У першому раунді особистого турніру Ястремська здобула вольову перемогу над Лаурою Пігоссі з Бразилії.

Для Даяни це друга Олімпіада у кар'єрі. На Іграх-2020 у Токіо вона вибула вже в першому раунді.

Після вильоту з одиночного турніру Ястремська зосередиться на парному турнірі, де вже сьогодні, 29 липня, разом з Мартою Костюк протистоятиме польському дуету Магда Лінетт / Аліція Росольська.

Раніше повідомлялося, що Костюк вийшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024. Пізніше сьогодні матч другого кола проведе Еліна Світоліна, яка побореться проти американки Джессіки Пегули.

Нагадаємо, ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024 перед стартом змагань через хворобу.

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