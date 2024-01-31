Ястремська перемогла росіянку на старті першого турніру після півфіналу Australian Open-2024

Даяна Ястремська вибила "нейтральну" спортсменку з держави-терористки зі змагань у Лінці.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№29 WTA) подолала перше коло турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

У стартовому матчі 23-річна уродженка Одеси перемогла росіянку Еріку Андреєву (№111 WTA), яка через повномасштабну війну РФ проти України була допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Поєдинок між Ястремською та Андреєвою тривав 2 години 28 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 3:6, 6:2 на користь українки.

За всю гру Даяна 4 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і реалізувала 6 з 15 брейкпойнтів.

Зазначимо, що це була друга особиста зустріч тенісисток на корті. У червні минулого року Ястремська перемогла Андреєву в другому раунді кваліфікації на Wimbledon.

За путівку до чвертьфіналу турніру в Лінці українська тенісистка зіграє проти третьої сіяної, Донни Векич з Хорватії. Цей матч відбудеться у четвер, 1 лютого.

Нагадаємо, на нещодавньому Australian Open-2024 саме Ястремська показала найкращий результат серед українок. Даяна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу турніру Grand Slam, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

Таким чином, Ястремська встановила національний рекорд України на Australian Open. Виходом до півфіналу вона перевершила досягнення Еліни Світоліної, найкращим результатом якої на Відкритому чемпіонаті Австралії залишається 1/4 фіналу (2018, 2019).

Також Даяна повторила історичний рекорд на Australian Open – вона стала першою від 1978 року тенісисткою, яка у статусі кваліфаєрки дійшла до півфіналу австралійського мейджора.

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