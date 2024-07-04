Ястремська перемогла росіянку з французьким паспортом на Wimbledon і не потиснула їй руку (відео)

Даяна відмовилася тиснути руку суперниці, яка лише минулого року змінила російське громадянство на французьке.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№27 WTA) вийшла до третього кола Wimbledon 2024 року.

У другому раунді основної сітки вона обіграла росіянку Варвару Грачову (№70 WTA), яка минулого літа змінила російське громадянство на французьке.

Надзвичайно напружений матч тривав 2 години 35 хвилин. Ястремська поступилася в першому сеті, але виграла два наступних, зокрема й вирішальний на тайбрейку – 3:6, 6:4, 7:6.

Упродовж поєдинку Даяна виконала 6 подач навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 6 з 13 брейкпойнтів.

Це була друга очна зустріч суперниць. У січні цього року Ястремська обіграла Грачову у другому колі Australian Open.

Після завершення матчу Даяна відмовилася потиснути руку уродженці держави-агресорки. Грачова біля сітки чекала українку для рукостискання, але Ястремська запропонувала просто вдаритися ракетками, а потім потиснула руку рефері.

У третьому колі Вімблдонського турніру Даяна зіграє з хорваткою Донною Векич (№37 WTA).

Зазначимо, що Ястремська стала першою представницею України, яка пробилася до 1/16 фіналу Wimbledon-2024.

Раніше змагання залишила Юлія Стародубцева, яка у другому раунді програла новозеландці Лулу Сан – 6:4, 3:6, 2:6. А Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль завершили своїй виступи ще в першому колі Wimbledon.

До третього раунду трав'яного мейджора ще можуть вийти Еліна Світоліна, Марта Костюк та Дар'я Снігур, які свої матчі другого кола проведуть у четвер, 4 липня.

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