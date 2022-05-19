Ястремська - про позицію російських спортсменів: якщо вони глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити

Ястремська - про позицію російських спортсменів: якщо вони глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити

Українська тенісистка Даяна Ястремська закликала спортсменів країни-агресорки висловитись щодо війни Росії проти України.

Якщо вони не перервуть мовчання, то тенісистка не бачить сенсу виходити проти таких суперників на корт.

"Ми чекаємо від них публічної реакції. Вони повинні висловити свою точку зору. Було б добре, якби завтра спортсмени з Росії перервали мовчання. Навіть якщо їх слів буде недостатньо, їм потрібно виступити публічно. В іншому разі ми не повинні грати проти них на змаганнях.

Що я зроблю, якщо зустріну гравця з Росії на корті або за його межами? Нічого. Я вважаю, що вони самі повинні підійти до нас і все пояснити. Якщо вони глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити", – заявила Ястремська в коментарі RMC Sport.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація тенісу (ITF) виключила зі свого складу федерації Росії та Білорусі через війну, яку РФ розв'язала проти України. Також організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, а Roland Garros обмежився лише умовними санкціями.

Читайте також:

Шевченко розповів, чи правильно усувати російських спортсменів від міжнародних змагань

"Я не можу слухати лайно російської пропаганди": титулована українська каратистка - про реальну ситуацію в Україні

Пішли за російським кораблем: командам країн-агресорів подовжили термін відсторонення від світових баскетбольних змагань