Ястремська програла сьомій ракетці світу та залишила Australian Open-2025

Даяна не зуміла повторити своє минулорічне досягнення, коли дійшла до півфіналу австралійського мейджора.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№33 WTA) завершила виступи на Australian Open-2025.

У матчі третього раунду основної сітки 24-річна уродженка Одеси програла Олені Рибакіній (№7 WTA), яка представляє Казахстан. Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини і закінчився з рахунком 3:6, 4:6.

За проведений на корті час Ястремська виконала 5 подач навиліт, припустилася восьми подвійних помилок, реалізувала один брейкпойнт із чотирьох, а також програла три гейми на своїй подачі. Це була перша очна зустріч тенісисток.

В 1/8 фіналу Рибакіна зіграє проти переможниці матчу між американками Медісон Кіз (№14 WTA) та Даніель Коллінз (№11 WTA).

Ястремська вшосте виступила в основній сітці Australian Open. Торік вона дійшла до півфіналу австралійського мейджора, де програла китаянці Чжен Ціньвень. Це її найвище досягнення на турнірах серії Grand Slam.

Раніше третє коло Australian Open-2025 не змогла подолати перша ракетка України Марта Костюк (№18 WTA), яка зазнала поразки від іспанки Паули Бадоси (№12 WTA).

Таким чином, Україну в одиночному розряді Australian Open-2025 залишилася представляти лише Еліна Світоліна (№27 WTA), яка у суботу, 18 січня, зіграє матч третього кола з італійкою Жасмін Паоліні (№4 WTA).

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Читайте також:

Ястремська та Світоліна впевнено пробилися до третього кола Australian Open-2025

Ще одна українська тенісистка попрощалася з Australian Open-2025

Друга українська тенісистка вибула з Australian Open-2025