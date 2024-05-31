Ястремська програла третій ракетці світу та вилетіла з Roland Garros-2024

В одиночному турнірі французького мейджора Україну залишилася представляти лише Еліна Світоліна.

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти до 1/8 фіналу Roland Garros-2024.

У третьому колі основної сітки 24-річна уродженка Одеси (№32 WTA) поступилася третій ракетці світу американці Корі Гауфф.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився поразкою нашої співвітчизниці з рахунком 2:6, 4:6.

За проведений на корті час Даяна двічі подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку та використала 2 з 11 брейкпойнтів.

Це була друга очна зустріч тенісисток. У квітні Ястремська програла Гауфф на турнірі в Мадриді.

Зазначимо, що Даяна вперше в кар'єрі зіграла у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції. У 2019, 2020, 2022 та 2023 роках вона завершувала боротьбу одразу в першому раунді.

Таким чином, Україну в жіночому одиночному розряді на Roland Garros-2024 продовжує представляти тільки Еліна Світоліна, яка у третьому колі змагань зустрінеться з румункою Аною Богдан. Цей матч заплановано на суботу, 1 червня.

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