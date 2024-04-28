Ястремська програла третій ракетці світу та завершила виступи на турнірі в Мадриді (відео)

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

В матчі третього кола 23-річна уродженка Одеси (№34 WTA) зазнала поразки від третьої ракетки світу американки Корі Гауфф.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1 на користь представниці США.

Упродовж гри Ястремська двічі подавала навиліт, здійснила 2 подвійні помилки та використала 2 з 6 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Огляд матчу Гауфф – Ястремська

Даяна останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді турніру в Мадриді. Раніше друге коло не змогли подолати Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. До цього Леся Цуренко вибула ще в першому раунді.

Нагадаємо, у другому колі змагань в іспанській столиці Ястремська здійснила яскравий камбек і здолала колумбійку Емільяну Аранго.

Читайте також:

Костюк і Калініна не зуміли подолати друге коло турніру WTA 1000 в Мадриді

Світоліна зазнала сенсаційного фіаско на старті престижного турніру в Мадриді

Світоліна залишилася першою ракеткою України, особистий рекорд Костюк: оновлені рейтинги WTA та ATP