Ястремська програла третій ракетці світу та завершила виступи на турнірі в Мадриді (відео)

Даяна не змогла обіграти американку Корі Гауфф.
Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.
В матчі третього кола 23-річна уродженка Одеси (№34 WTA) зазнала поразки від третьої ракетки світу американки Корі Гауфф.
Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1 на користь представниці США.
Упродовж гри Ястремська двічі подавала навиліт, здійснила 2 подвійні помилки та використала 2 з 6 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.
Огляд матчу Гауфф – Ястремська
Даяна останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді турніру в Мадриді. Раніше друге коло не змогли подолати Еліна Світоліна, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. До цього Леся Цуренко вибула ще в першому раунді.
Нагадаємо, у другому колі змагань в іспанській столиці Ястремська здійснила яскравий камбек і здолала колумбійку Емільяну Аранго.
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