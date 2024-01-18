Ястремська розбила колишню росіянку на шляху до третього кола Australian Open-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) вийшла до третього кола Australian Open-2024.

У матчі другого раунду австралійського мейджора 23-річна українка перемогла росіянку Варвару Грачову (№39 WTA), яка виступає під прапором Франції.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин і завершився тріумфом представниці України з рахунком 6:3, 6:2.

За проведений на корті час Даяна виконала 5 подач навиліт і припустилася однієї подвійної помилки. Це була перша особиста зустріч Ястремської та Грачової.

Ястремська вдруге в кар'єрі вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, повторивши особистий рекорд на цьому турнірі. Вперше подібне сталося 2019 року.

До слова, на старті основної сітки Australian Open-2024 Ястремська розбила чинну переможницю Wimbledon чешку Маркету Вондроушову.

Зазначимо, що Ястремська стала четвертою українкою, яка вийшла до 1/16 фіналу Australian Open-2024. Раніше це зробили Леся Цуренко, Марта Костюк та Еліна Світоліна. Для нашої країни це рекордне досягнення, адже вперше в історії одразу 4 українки зіграють у третьому колі турніру серії Grand Slam.

За вихід до 1/8 фіналу Ястремська зіграє проти американки Емми Наварро (№26 WTA), Цуренко побореться з чинною чемпіонкою змагань білорускою Аріною Соболенко (№2 WTA), Костюк проведе матч проти росіянки Еліни Аванесян (№74 WTA), а Світоліна поміряється силами зі швейцаркою Вікторією Голубич (№85 WTA).

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Через повномасштабне військове вторгнення РФ до України російські та білоруські тенісисти допущені до виступів лише в нейтральному статусі.

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