Ястремська розгромила росіянку та вийшла до третього кола турніру в Дубаї

Українка не залишила жодних шансів суперниці з держави-агресорки.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№48 WTA) вийшла до третього кола на турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

У другому раунді змагань 24-річна уродженка Одеси розгромила нейтральну тенісистку з російським паспортом Анастасію Потапову (№33 WTA).

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 6:3.

Це була четверта очна зустріч тенісисток. Ястремська вдруге в кар'єрі обіграла Потапову.

Додамо, що в першому колі Ястремська перемогла польку Магду Лінетт (6:3, 7:5). В 1/8 фіналу Даяна зустрінеться з другою ракаткою світу Ігою Швьонтек з Польщі.

Крім Ястремської, на турнірі в Дубаї продовжують виступати ще дві українки – Марта Костюк та Еліна Світоліна, які свої матчі другого раунду також проведуть у вівторок, 18 лютого.

Ще одна українка Ангеліна Калініна вибула в першому колі турніру в Дубаї, зазнавши поразки від "нейтральної" білоруски Вікторії Азаренко (6:2, 6:7, 4:6).

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