Ястремська сенсаційно перемогла американку та вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) пробилася до четвертого кола Australian Open-2024.

В матчі третього раунду 23-річна уродженка Одеси обіграла американку Емму Наварро (№26 WTA).

Явною фавориткою цього поєдинку вважалася представниця США, але Ястремська створила сенсацію та тріумфувала з рахунком 6:2, 2:6, 6:1.

Матч тривав 1 годину 47 хвилин. За всю гру Даяна виконала 5 ейсів, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів. Це була перша особиста зустріч тенісисток.

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open і таким чином повторила свій найкращий результат на турнірах серії Grand Slam. Досі її рекордним досягненням був 4-й раунд Wimbledon-2019.

За путівку до до чвертьфіналу Даяна побореться з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко (№22 WTA), яка через повномасштабне військове вторгнення РФ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Додамо, що Україна буде представлена як мінімум двома тенісистками в 1/8 фіналу Australian Open. Раніше третє коло турніру успішно подолала Марта Костюк, яка здобула вольову перемогу над "нейтральною" росіянкою Еліною Аванесян. За вихід до чвертьфіналу Костюк позмагається з ще одною спортсменкою з держави-терористки Марією Тимофєєвою.

Також до 1/8 фіналу австралійського мейджора може пробитися перша ракетка України Еліна Світоліна, яка 20 січня проведе свій матч третього кола змагань проти швейцарки Вікторії Голубич.

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