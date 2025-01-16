Ястремська та Світоліна впевнено пробилися до третього кола Australian Open-2025

Українські тенісистки Даяна Ястремська (№33 WTA) та Еліна Світоліна (№27 WTA) вийшли до третього кола Australian Open-2025.

У другому раунді основної сітки Ястремська здобула розгромну перемогу над чорногоркою Данкою Ковинич (№1289 WTA). Матч тривав всього 52 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:1.

За проведений на корті час Даяна двічі подала навиліт, припустилась однієї подвійної помилки та реалізувала усі 4 брейкпойнти. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Даяни стане Олена Рибакіна з Казахстану (№7 WTA), яка в другому колі розбила американку Іву Йович (№191 WTA) з рахунком 6:0, 6:3.

Ястремська вшосте виступає в основній сітці Australian Open. Торік вона дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, де програла китаянці Чжен Ціньвень. Це її найвище досягнення на турнірах серії Grand Slam.

Своєю чергою, Світоліна у другому раунді Australian Open-2025 розібралася з американкою Керолайн Доулгайд (№82 WTA). Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

За весь поєдинок Еліна 7 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 3 з 10 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

В 1/16 фіналу австралійського мейджора Світоліна зіграє з переможницею матчу між мексиканкою Ренатою Сарсуа (№70 WTA) та італійкою Жасмін Паоліні (№4 WTA).

Еліна 12-й раз виступає в основній сітці Australian Open. Її особистим рекордом на цьому турнірі Grand Slam залишається вихід до чвертьфіналу 2018-го та 2019 року.

Таким чином, у третьому раунді Australian Open-2025 виступлять три українські тенісистки. Раніше цієї стадії також дісталася Марта Костюк (№18 WTA).

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

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