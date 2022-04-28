Ястремська вдало стартувала у основній сітці престижного турніру в Мадриді

Ястремська вдало стартувала у основній сітці престижного турніру в Мадриді

Українська тенісистка Даяна Ястремська подолала перше коло елітного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Суперницею українки стала тенісистка з Бельгії Гретьє Міннен (№79 WTA).

Тенісистки провела лише трохи більше ніж годину. Поєдинок завершився достроково. Бельгійка програла перший сет, повела 2:0 у другому, після чого знялася з поєдинку.

У наступному раунді Ястремська зіграє проти Кароліни Плішкової (№7 WTA) або Марії Боузкової (№77 WTA).

Вихід до другого кола приніс Даяні Ястремській 65 залікових балів та 45 тисяч євро призових. Додамо, що переможниця Madrid Open отримає понад 1 млн євро.

Нагадаємо, що для виходу в основну сітку турніру, Ястремська боролася у кваліфікації.

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