Ястремська впевненою перемогою стартувала на турнірі в Індіан-Веллсі

У першому раунді змагань Даяна розібралася з китаянкою Юе Юань.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№46 WTA) успішно стартувала на турнірі WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

У першому колі престижних змагань 24-річна уродженка Одеси впевнено перемогла китаянку Юе Юань (№68 WTA).

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4 на користь українки.

За проведений на корті час Даяна один раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та реалізувала 5 з 10 брейкпойнтів.

Наступною суперницею Ястремської стане представниця Тунісу Онс Жабер.

Зазначимо, що на турнірі в Індіан-Веллсі виступлять чотири українські тенісистки. Ввечері 6 березня Ангеліна Калініна зіграє матч першого кола з італійкою Лучією Бронцетті, а Еліна Світоліна і Марта Костюк стартуватимуть одразу з другого раунду.

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