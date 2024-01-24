Ястремська залишила зворушливе послання українцям після виходу до півфіналу Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська після виходу до півфіналу Australian Open-2024 висловила гордість за своїх співвітчизників, які захищають батьківщину від російських окупантів.

Після перемоги у чвертьфіналі над чешкою Ліндою Носковою вона підійшла до телевізійної камери та маркером залишила на ній зворушливе послання до українців.

"Я пишаюсь нашими бійцями з України", – написала Ястремська англійською мовою, доповнивши свої слова намальованим сердечком.

Даяна Ястремська залишила послання українцям після виходу до півфіналу Australian Open / Скриншот відео

"Це послання було для українських воїнів, я ними дуже пишаюся. Вони заслуговують величезної поваги. Завжди намагаюся написати щось про Україну, для України. Гадаю, це моя місія тут. Якщо все йде як треба, у мене є така можливість. Просто намагаюся дати сигнал Україні, що я дуже нею пишаюся", – сказала Ястремська на пресконференції.

Зазначимо, що Даяна постійно згадує про батьківщину під час своїх виступів на Australian Open та після кожного матчу залишає патріотичний напис на камері.

Так, після перемоги над американкою Еммою Наварро в 1/16 фіналу вона маркером написала на камері "Все буде Україна", а після тріумфу над "нейтральною" білорускою Вікторією Азаренко в 1/8 фіналу написала "Сім'я – це моя Україна".

Ястремська за два сети обіграла Носкову з рахунком 6:3, 6:4 та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. До цього її найбільшим досягненням був 4-й раунд Wimbledon-2019.

Виходом до півфіналу австралійського мейджора Ястремська переписала історію українського тенісу. Вона стала другою українкою після Еліни Світоліної, яка дійшла до 1/2 фіналу Великого шолома, а також першою, хто дістався цієї стадії саме на Australian Open.

За вихід до фіналу Australian Open-2024 Ястремська побореться з переможницею матчу між "нейтральною" росіянкою Анною Калінською та Чжен Ціньвень з Китаю.

Раніше повідомлялося, що ще одна українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2024, у напруженій боротьбі поступившись четвертій ракетці світу та чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Крім того, українка Людмила Кіченок в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open-2024. За путівку до фіналу вони позмагаються проти дуету Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Австралія).

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