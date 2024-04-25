Ястремська здійснила яскравий камбек і вийшла до третього кола турніру в Мадриді

Даяна "всуху" програла перший сет, але в підсумку здобула вольову перемогу.

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до третього кола турніру WTA 1000 в Мадриді.

23-річна уродженка Одеси (№34 WTA) стартувала на цих змаганнях одразу з другого раунду, в якому здолала колумбійку Емільяну Аранго (№121 WTA).

Матч тривав 2 години та 30 хвилин. Ястремська програла перший сет з рахунком 0:6, але потім зуміла зібратися та виграла дві наступні партії – 7:5, 6:4.

Упродовж поєдинку Даяна двічі подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та використала 7 з 16 брейкпойнтів.

Цей вихід до 1/16 фіналу – особистий рекорд Ястремської на турнірі в столиці Іспанії. До цього вона тричі грала тут в основній сітці, але ніколи не могла дістатися третього раунду.

У третьому колі Ястремська зіграє з переможницею матчу між третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф та нідерландкою Аранчею Рус (№47 WTA).

Зазначимо, що раніше з турніру в Мадриді вибули українки Леся Цуренко та Еліна Світоліна. На цих змаганнях Україну також представлять Марта Костюк і Ангеліна Калініна, які стартуватимуть з матчів другого раунду в п'ятницю, 26 квітня.

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