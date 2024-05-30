Ястремська здобула розгромну перемогу та вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Roland Garros

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третого раунду основної сітки Roland Garros-2024.

У другому колі французького мейджора 24-річна уродженка Одеси (№32 WTA) розгромила китаянку Яфань Ван (№68 WTA).

Матч тривав 58 хвилин і завершився надупевненою перемогою нашої співвітчизниці з рахунком 6:2, 6:0. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Зазначимо, що цей поєдинок повинен був відбутися днем раніше, але через дощ його перенесли на 30 травня.

У третьому раунді Ястремська зіграє проти третьої ракетки світу американки Корі Гауфф.

Даяна вперше в кар'єрі дісталася третого кола Відкритого чемпіонату Франції. У 2019, 2020, 2022 та 2023 роках вона завершувала боротьбу одразу в першому раунді.

Додамо, що Україну в жіночому одиночному розряді на Roland Garros-2024 також продовжують представляти Марта Костюк та Еліна Світоліна.

У другому колі Костюк позмагається з хорваткою Донною Векич, яка на старті основної сітки пройшла українку Лесю Цуренко, а Світоліна зустрінеться з француженкою Діан Паррі. Ці матчі через дощ також було перенесено на 30 травня.

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