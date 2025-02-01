Ястремська здобула впевнену перемогу та вийшла до фіналу турніру в Лінці

Даяна вперше від березня 2022 року пробилася до фіналу турніру WTA.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№72 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

У півфіналі 24-річна уродженка Одеси впевнено перемогла Клару Таусон (№39 WTA) з Данії. Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4.

За проведений на корті час українка виконала 6 подач навиліт і припустилася 7 подвійних помилок.

Це була друга очна зустріч тенісисток. У лютому 2022 року Даяна обіграла Таусон на турнірі в Дубаї.

Ястремська вперше від березня 2022 року пробилася до фіналу турніру WTA.

У вирішальному матчі за титул українська тенісистка зіграє проти переможниці півфіналу, в якому позмагаються чешка Кароліна Мухова (№19 WTA) та "нейтральна" росіянка Катерина Александрова (№30 WTA).

Раніше повідомлялося, що українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до фіналу парного турніру в Лінці.

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