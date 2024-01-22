Ястремська здолала експершу ракетку світу з Білорусі та вийшла до чвертьфіналу Australian Open

Даяна Ястремська вперше в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) пробилася до чвертьфіналу Australian Open-2024.

В напруженому матчі четвертого кола 23-річна уродженка Одеси здобула перемогу над експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко (№22 WTA), яка через повномасштабне військове вторгнення РФ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Поєдинок між Ястремською та Азаренко тривав 2 години 10 хвилин і завершився з рахунком 7:6(6), 6:4 на користь української тенісистки.

За всю гру Даяна виконала 5 ейсів, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 5 з 11 брейкпойнтів.

Це була четверта особиста зустріч тенісисток, кожна із суперниць виграла по два матчі.

Ястремська вперше в кар'єрі вийшла до 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam. До цього її найкращим досягненням був 4-й раунд Wimbledon-2019.

За путівку до півфіналу австралійського мейджора Даяна побореться з кривдницею першої ракетки України Еліни Світоліної – 19-річною чешкою Ліндою Носковою (№50 WTA). Світоліна знялася у першому сеті матчу 1/8 фіналу проти Носкової через травму спини.

Нагадаємо, раніше до чвертьфіналу Australian Open-2024 також вийшла українка Марта Костюк, яка в 1/8 фіналу розгромила "нейтральну" росіянку Марію Тимофєєву. За перепустку до півфіналу 21-річна уродженка Києва позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.

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