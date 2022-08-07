"Йде туди перемагати": зірка UFC поділився очікуваннями від бою Усик - Джошуа

Перемога чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) у бою-реванші над Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) дуже важлива для українського народу.

Про це заявив ексчемпіон UFC Майкл Біспінг.

"У його країну вторглася Росія. Його народ гине щодня. Уявіть собі підготовку до такої масштабної битви, коли ваша рідна країна піддається клятому вторгненню росіян, де люди вмирають кожен день. Брати, яких ви знаєте, партнери, з якими ви тренуєтеся, друзі сім'ї, двоюрідні брати, друзі друзів. Ви можете багато чого говорити, але нічого більше не відволікає, ніж це. Але він також хоче надихнути свою націю. Олександр йде туди перемагати. Перемігши Ентоні Джошуа, вигравши цей бій, Усик пошле меседж українцям, який надихне на продовження боротьби, щоб залишатися сильними і показати, що все можливо", – сказав Біспінг у своєму подкасті на YouTube.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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